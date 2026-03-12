Alcol venduto ai minorenni una giovane finisce in ospedale | chiuso per 5 giorni un bar di Lovere

Nella giornata di mercoledì 11 marzo, la questura di Bergamo ha deciso di chiudere un bar di Lovere per cinque giorni. L’operazione è stata avviata a seguito di controlli che hanno evidenziato la vendita di alcol ai minorenni, con una giovane che è finita in ospedale. La chiusura temporanea riguarda l’attività del locale coinvolto nell’episodio.

Nella giornata di mercoledì 11 marzo, la questura di Bergamo ha disposto la chiusura per cinque giorni di un bar di Lovere. Il provvedimento è stato emesso al termine di un’articolata attività istruttoria svolta dalla divisione amministrativi a seguito di gravi episodi riscontrati dai carabinieri della stazione di Lovere. In particolare, nel corso di diversi controlli effettuati nell’ultimo anno, è stata riscontrata in più occasioni la somministrazione di bevande alcoliche a minorenni. L’episodio più grave risale allo scorso mese di gennaio, quando una minore è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale in stato di intossicazione acuta da alcol. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Alcol a minorenni e droga in due locali vicini al Vaticano: 35mila euro di multa, un bar chiusoUn'operazione congiunta di polizia di Stato, polizia locale e finanza ha portato alla chiusura di un locale in zona Cipro e ha 35mila euro di...

Taranto, controlli della Polizia: bar chiuso 15 giorni per vendita di alcol a un minoreProseguono i controlli della Polizia di Stato negli esercizi commerciali della provincia di Taranto, con particolare attenzione alle attività...

