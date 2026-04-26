James Vowles ha evidenziato come tra i piloti della Williams non ci siano atteggiamenti di ego, con Albon e Sainz che collaborano in modo positivo. Questa compattezza tra i due contribuisce alla ricostruzione tecnica della squadra di Grove. La squadra ha lavorato per mantenere una buona armonia tra i piloti, puntando a migliorare le prestazioni complessive del team. La loro collaborazione viene considerata un elemento chiave per il proseguimento della stagione.

? Cosa sapere James Vowles identifica l'assenza di ego tra Albon e Sainz in Williams.. La coesione del duo supporta la ricostruzione tecnica della scuderia di Grove.. James Vowles ha rivelato come l’assenza di ego e la dedizione totale verso Williams siano i pilastri che sostengono il duo composto da Alex Albon e Carlos Sainz, in un momento delicato per la scuderia di Grove. Il team principal britannico ha delineato con precisione le doti tecniche e umane dei suoi piloti, evidenziando come il loro impegno vada ben oltre la semplice guida in pista. Mentre la squadra affronta una stagione 2026 complicata, posizionandosi al nono posto nella classifica costruttori, la gestione del talento umano sembra essere la carta vincente per ricostruire il prestigio della storica formazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Williams, il segreto di Vowles: zero ego tra Albon e Sainz

Notizie correlate

Vowles svela il segreto: perché ha scelto Williams in soli 7 giorniJames Vowles ha svelato i motivi che lo hanno spinto a accettare il ruolo di team principal presso la Williams, preferendo la scuderia storica...

Leggi anche: Carlos Sainz potrebbe diventare un team principal di successo in F1, secondo James Vowles.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: La simpatia di Katie Holmes è tutta nella risata di cuore di Joshua Jackson: star e news della settimana; Blacklight, il cast del film con Liam Neeson stasera in tv; Non senza speranza; Vowles svela il segreto | perché ha scelto Williams in soli 7 giorni.

Pharrell Williams ed il segreto del successoPharrell Williams ed il segreto del successo. Happy è stata una delle canzoni più ascoltate nel corso del 2014 ed è solo l’ultima di una lunga serie di hit realizzate o prodotte dal musicista ... 105.net

Selene Calloni Williams, il nuovo libro è un invito a lasciarsi guidare dalle proprie ombre per trasformarle in luceAutrice di oltre trenta libri tradotti in varie lingue, è nell'ultimo, Diario di una sciamana. Il cammino segreto di una monaca guerriera (Piemme), che il lettore è chiamato a vivere un viaggio con se ... vanityfair.it

Buon compleanno al biancorosso Bryson Williams - facebook.com facebook