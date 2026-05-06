Il Becca grande solista del calcio Era genio e sregolatezza

Evaristo Beccalossi, noto come “Becca”, è stato uno dei più celebri calciatori italiani, riconosciuto per il suo stile unico e la capacità di incantare il pubblico. Durante la sua carriera, ha lasciato un segno indelebile nel calcio, diventando un simbolo di talento e imprevedibilità. La sua figura è associata a momenti memorabili a San Siro, dove i tifosi lo ricorcordano con affetto e ammirazione.

Milano, 6 maggio 2026 – La parola per descrivere Evaristo Beccalossi non è calcio ma poesia. Possibilmente in rima, come il ritornello che i tifosi dell'Inter intonavano quando lui incantava San Siro col pallone tra i piedi: Sono Evaristo, scusate se insisto". Il calcio italiano ha perso uno dei suoi grandi solisti a cavallo fra gli anni Settanta e Ottanta, capace di coniugare classe, estro, fantasia. Quel che non esiste quasi più. Quello che sapeva prendersi sul serio, sì, ma non abbastanza da dimenticarsi di essere un gioco. 1982 MILANO-RADUNO FC INTER NELLA FOTO GIUSEPPE BARESI-SALVATORE BAGNI-EVARISTO BECCALOSSI E JUARY AG ALDO LIVERANI SAS Il fantasista “imperfetto” .🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il “Becca”, grande solista del calcio. “Era genio e sregolatezza” Notizie correlate Leggi anche: Morte del calciatore in autostrada. Tre comunità unite nel ricordo: "Checco, genio e sregolatezza" Addio Evaristo Beccalossi, genio del calcio e mastro di ironiaAvrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni ed è stato uno di quegli artisti del pallone di cui la gente si innamora anche senza una bacheca piena di...