A terra per l’infarto così mi hanno salvato

Un cittadino di San Giorgio di Piano ha raccontato di essere stato salvato da un infarto grazie all’intervento tempestivo di una persona e all’uso di un defibrillatore automatico esterno. La testimonianza evidenzia come la presenza di dispositivi Dae nelle zone pubbliche e la formazione di cittadini ai primi soccorsi possano fare la differenza in situazioni di emergenza. L’episodio mette in luce l’efficacia dei corsi di primo soccorso e l’importanza di avere strumenti salvavita facilmente accessibili sul territorio.

"Così un defibrillatore e la prontezza di Elisa Laffi mi hanno salvato la vita". La testimonianza di un cittadino di San Giorgio di Piano: l’importanza cruciale dei corsi di primo soccorso e dei dispositivi Dae sul territorio. A parlare in prima persona della sua esperienza Fabio Righi: "Ci sono momenti che dividono la vita in un prima e un dopo. Per me, quel momento è stato il 7 aprile. Parlo di questa vicenda spinto dal dovere morale di testimoniare quanto accaduto, con la speranza che la mia storia possa incentivare la diffusione dei defibrillatori e, soprattutto, la partecipazione ai corsi di abilitazione al loro utilizzo. Quel giorno, uscendo dalla palestra di San Giorgio di Piano, sono stato colto da un malore improvviso che mi ha fatto accasciare al suolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Grandfather of 8 thanks the cops who saved him from a heart attack in a Long Island diner

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