L’emozione di Ilary Blasi al Gf Vip | Torno a casa mia con lei in studio la figlia Chanel

Ilary Blasi torna in studio al Grande Fratello Vip e saluta il pubblico con emozione, affermando di tornare a casa sua. Con lei presente anche la figlia Chanel, che si unisce all’atmosfera speciale. La conduttrice si rivolge ai presenti parlando del suo legame con lo studio, ricordando che in quel luogo ha lasciato il cuore.

Ilary Blasi riprende possesso dello studio del Grande Fratello Vip e saluta emozionata il pubblico e la sua squadra di lavoro: “In questo posto ho lasciato il cuore”. Con lei in studio c’è anche la figlia Chanel Totti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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