Alberobello gioca 3 euro e porta a casa 5 milioni | caccia al vincitore misterioso

In Puglia, una giocata da 3 euro al 10eLotto ha portato a una vincita di 5 milioni di euro. L'evento si è verificato ad Alberobello, nel Barese. Non si conoscono ancora i dettagli del vincitore, che potrebbe essere uno dei primi turisti della stagione. La schedina vincente è stata convalidata in un punto vendita locale. La ricerca del destinatario della somma rimane aperta.

In Puglia una giocata da 3 euro ha permesso di fare una vincita record da 5 milioni al 10eLotto. È successo ad Alberobello, nel Barese, e non è escluso che il vincitore possa essere uno dei primi turisti della stagione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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