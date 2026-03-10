gioca un terno vincente al lotto e si porta a casa 40mila euro

Un giocatore a Recanati ha vinto 40.000 euro al Lotto giocando un terno vincente presso la tabaccheria di via Sambucheto 21. La vincita è stata confermata dalla schedina e il premio è stato riscosso presso l'esercizio commerciale. Nessun dettaglio aggiuntivo sul nome del giocatore o sulla modalità di gioco.

La fortuna fa tappa a Recanati e sceglie ancora la tabaccheria di via Sambucheto 21. Un giocatore ha vinto 40.100 euro al Lotto, grazie a un terno sulla ruota di Cagliari. La ricevitoria, conosciuta anche come Tabaccheria 29, è stata già baciata dalla fortuna. "È una bella coincidenza – racconta Ermanno Latini, il titolare –. Siamo molto contenti perché quando capita una vincita così fa piacere a tutti, soprattutto ai clienti". Come spesso accade in questi casi, sull’identità del fortunato aleggia il mistero. Nessuno per ora si è fatto avanti per condividere la buona notizia. "Non sappiamo chi possa essere – conferma Latini –. Qui vengono sia clienti abituali sia persone di passaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

