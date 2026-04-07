Cene | centrato il 5 al SuperEnalotto il vincitore porta a casa quasi 35mila euro

A Cene, in Val Seriana, un giocatore ha centrato il 5 al SuperEnalotto durante l’estrazione del 4 aprile, il sabato prima di Pasqua. La vincita ammonta a circa 35mila euro. La notizia è stata confermata dalle autorità competenti e la somma è stata immediatamente accreditata sul conto del fortunato vincitore. La città si prepara a festeggiare il successo con un certo entusiasmo.

Cene, 7 aprile 2026 – Festeggia Cene, in Val Seriana, nell’ultimo concorso del SuperEnalotto, quello del sabato pre-pasquale, il 4 aprile. Nel paese della Bergamasca è stato centrato un 5 da 34.257,71 euro. La ricevitoria fortunata è quella di Renata Rottigni, in via San Zenone 8. I numeri Il settore del gioco retail in provincia di Bergamo registra un lieve calo: secondo i dati, la spesa si attesta a 347 milioni di euro, rispetto ai 355 milioni dell’anno precedente, con una flessione del 2,2%. A livello regionale, però, la Lombardia si conferma ancora una volta la prima la regione con la spesa (ovvero la raccolta meno le vincite dei... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cene: centrato il 5 al SuperEnalotto, il vincitore porta a casa quasi 35mila euro Leggi anche: Colpo vincente a Casignana, centrato un "5" al SuperEnalotto: ecco quanto porta a casa il vincitore Leggi anche: SuperEnalotto, centrato il 5 da oltre 179mila euro nell’estrazione di giovedì 19 febbraio: il vincitore in Abruzzo