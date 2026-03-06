Milan e Juventus su Alaba derby italiano per il difensore del Real Madrid a zero | CM

Milan e Juventus sono entrambe interessate a David Alaba, il difensore del Real Madrid che a fine stagione sarà libero di firmare con qualsiasi squadra. L’austriaco, il cui contratto con i blancos scade tra pochi mesi, è al centro di un derby tra le due big italiane. Nessuna delle due società ha ancora ufficializzato un’offerta, ma la distanza tra le parti è ridotta.

David Alaba è pronto a cambiare maglia in vista della prossima stagione con il difensore austriaco che è in scadenza di contratto con il Real Madrid. L’ex calciatore del Bayern Monaco non rinnoverà il contratto con le merengues e sarà destinato a cambiare maglia in vista del prossimo campionato. Diversi club stanno pensando al suo acquisto e tra questi ci sarebbero anche Juventus e Milan. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it sia la Juventus che il Milan starebbero seguendo con interesse l’evolversi della situazione con Alaba che, complice una condizione fisica non ottimale, non è sceso in campo in molte occasioni in questa stagione. A giugno il calciatore compirà 34 anni e potrebbe rappresentare un colpo di esperienza e qualità per le difese di tutte le squadre d’Europa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

