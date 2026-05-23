Al via i lavori su via del Mare | interventi su 1,5 km di strada dopo le numerose segnalazioni

I lavori di manutenzione straordinaria su via del Mare sono iniziati questa mattina e dureranno fino a lunedì. Gli interventi riguardano circa 1,5 chilometri di strada, in seguito a numerose segnalazioni di cittadini. Le operazioni prevedono interventi di riparazione e messa in sicurezza della carreggiata. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi di completamento o eventuali deviazioni del traffico.

Sono partiti questa mattina, sabato 23 maggio, e proseguiranno fino a lunedì, i avori di manutenzione straordinaria in via del Mare. Interventi di fresatura e nuova asfaltatura sui tratti più deteriorati della strada, programmati nell'ambito dell'accordo quadro Zona C (strade extraurbane) nel. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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Stadio Via del Mare: aggiornamenti lavori e tempi di completamento

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