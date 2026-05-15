Provincia interventi sulla viabilità | lavori su strade provinciali di Telese Terme Paduli e Campoli del Monte Taburno

Nella provincia sono in corso lavori di manutenzione e interventi sulla viabilità delle strade provinciali che collegano Telese Terme, Paduli e Campoli del Monte Taburno. Durante un incontro con i responsabili del Settore Infrastrutture, sono stati discussi i dettagli delle operazioni in corso e i tempi di realizzazione. I lavori riguardano principalmente il rifacimento del manto stradale e interventi di messa in sicurezza delle carreggiate, con l’obiettivo di migliorare la circolazione e ridurre i disagi ai cittadini.

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Tempo di lettura: 2 minuti Nel corso di un briefing con i responsabili del Settore Infrastrutture, il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, ha dato indirizzi per due lavori su Strade provinciali che sono molto attesi dall’utenza in quanto i tronchi interessati sono considerati pericolosi. Il primo riguarda la Strada provinciale n. 87 “Sannitica” in tenimento di Telese Terme con la realizzazione di una rotatoria all’intersezione delle strade comunali Sperazzo e Via Vallo Rotondo, all’altezza della Chiesa di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. Il Settore Infrastrutture ha dato quindi le coordinate in linea tecnica della progettazione per un’opera che impegna 300. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Provincia, interventi sulla viabilità: lavori su strade provinciali di Telese Terme, Paduli e Campoli del Monte Taburno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Varese - Provincia sulla viabilità, lavori per 78 milioni € Sullo stesso argomento Campoli del Monte Taburno: 1 milione per strade e decoro urbano? Punti chiave Quali zone specifiche riceveranno i fondi per il decoro urbano? Come cambierà la viabilità tra Pantano e Grieci dopo i lavori? Dove... Campoli del Monte Taburno, un milione di euro per opere pubbliche: finanziati tre interventi sul territorioTempo di lettura: 2 minutiImportanti finanziamenti in arrivo per il Comune di Campoli del Monte Taburno.