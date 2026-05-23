Al via i lavori di asfaltatura delle strade alluvionate | a disposizione più di 2,8 milioni di euro
Dalla prossima settimana inizieranno i lavori di asfaltatura in diverse strade danneggiate da recenti alluvioni nel territorio comunale. Sono stati stanziati oltre 2,8 milioni di euro per interventi di ripristino del manto stradale. Le operazioni riguarderanno varie vie colpite dagli eventi alluvionali, con l’obiettivo di ripristinare le condizioni di transitabilità. I lavori sono programmati per migliorare la viabilità e ridurre i disagi causati dai danni delle piogge intense.
Dalla prossima settimana è previsto l’avvio di nuovi interventi per il ripristino del manto stradale in diverse vie danneggiate dagli eventi alluvionali nel territorio comunale di Bagnacavallo.In particolare, gli interventi affidati alla società Sogesid individuata dalla Struttura commissariale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Fano: si asfalta la strada di San Cesareo a Carrara
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Strade provinciali: al via lavori di asfaltatura per 8 milioni di euro
Lavori di asfaltatura sulla Sp37: strade chiuse, occhio agli orariAl via i lavori di asfaltatura lungo la Strada Provinciale 37 del Monte Tombio che sono iniziati oggi, martedì 24 marzo, e si concluderanno venerdì...
Rete ciclabile mare-scuole-centro sportivo: al via i lavori notturni di asfaltatura sulla Statale 16 x.com
Al via i lavori di asfaltatura e ripristino del manto stradale che interesseranno un ampio tratto di Traversa San Francesco, nella zona di Tivoli facebook
Il mancato ripristino (a norma) dell'asfalto reddit
Mandello, al via i lavori di sistemazione e asfaltatura del parcheggio del cimiteroDa ieri, martedì 19 maggio, partito l’intervento in via Baraggia. Il parcheggio resterà temporaneamente chiuso per circa due settimane ... lecconotizie.com
Al via il piano asfaltature 2026: lavori da 150mila euro su strade e frazioniIntervento comunale articolato tra Piadena, Vho e Drizzona per il rifacimento del manto stradale e il miglioramento della viabilità urbana ... laprovinciacr.it