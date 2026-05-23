Al via i lavori di asfaltatura delle strade alluvionate | a disposizione più di 2,8 milioni di euro

Notizia in breve

Dalla prossima settimana inizieranno i lavori di asfaltatura in diverse strade danneggiate da recenti alluvioni nel territorio comunale. Sono stati stanziati oltre 2,8 milioni di euro per interventi di ripristino del manto stradale. Le operazioni riguarderanno varie vie colpite dagli eventi alluvionali, con l’obiettivo di ripristinare le condizioni di transitabilità. I lavori sono programmati per migliorare la viabilità e ridurre i disagi causati dai danni delle piogge intense.