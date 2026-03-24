Lavori di asfaltatura sulla Sp37 | strade chiuse occhio agli orari

Al via i lavori di asfaltatura lungo la Strada Provinciale 37 del Monte Tombio che sono iniziati oggi, martedì 24 marzo, e si concluderanno venerdì prossimo, 27 marzo. Per tutto l’arco dell’intervento, la strada rimarrà chiusa al traffico dalle 8.30 alle 12 per consentire ai tecnici l’esecuzione dei lavori di bitumatura nel tratto che attraversa l’abitato di Pranzo. Lo ha comunicato il Servizio gestione strade della Provincia di Trento che in una nota ha chiarito che il transito sulla direttrice Riva del Garda-Fiavè sarà comunque garantito tramite la Strada Statale 241 dei laghi di Molveno e Tenno. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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