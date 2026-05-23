Al Teatro Biondo la cerimonia finale del progetto Palermo città della legalità

Al Teatro Biondo si è svolta la cerimonia finale del progetto “Palermo Città della Legalità”, promosso dal Comune di Palermo e gestito dall’assessorato ai Beni confiscati e alla legalità.

Al Teatro Biondo si è concluso il progetto “Palermo Città della Legalità”, promosso dal Comune di Palermo e curato dall’assessorato ai Beni confiscati e alla legalità guidato da Brigida Alaimo. La manifestazione, andata in scena questa mattina, ha segnato il momento finale di un percorso di cittadinanza attiva che ha coinvolto 18 istituti scolastici cittadini, assumendo un forte valore simbolico alla vigilia del trentaquattresimo anniversario della strage di Capaci. A moderare la mattinata è stato Roberto Gueli. Ad aprire l’evento le voci del coro dei bambini della legalità, protagonisti del progetto “Accordiamoci con la giustizia”, con l’istituto Giuseppe Scelsa scuola capofila di una rete che comprende anche Regina Margherita, De Cosmi, Basile e Marconi Garzilli. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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