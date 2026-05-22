Palermo città della legalità al Teatro Biondo la grande festa delle scuole

Al Teatro Biondo si è chiuso il progetto "Palermo città della legalità", iniziativa promossa dal Comune e curata dall'assessorato ai Beni confiscati e alla Legalità guidato da Brigida Alaimo. La manifestazione conclusiva, svoltasi nella mattinata di giovedì 22 maggio e moderata da Roberto Gueli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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