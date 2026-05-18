Lo spacciatore del clan Lepre consegna la droga all'infermiere | Sono alla Rianimazione ma nessuno apre
Un’indagine ha portato alla scoperta di un gruppo di spacciatori affiliato al clan Lepre che consegnava sostanze stupefacenti a domicilio in diverse zone della città. Le consegne avvenivano anche all’interno di alcuni ospedali, dove venivano portate a clienti appartenenti al personale sanitario. Tra i controlli effettuati, è emerso che uno degli spacciatori si era recato in un reparto di rianimazione e aveva riferito a un infermiere di essere presente, ma senza che nessuno aprisse la porta.
Il gruppo di spacciatori riconducibile al clan Lepre consegnava stupefacenti a domicilio in tutta la città; la droga veniva portata anche negli ospedali, a clienti che facevano parte del personale sanitario. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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