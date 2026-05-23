Al Museo Ribezzo presentazione del libro Inferi La storia vera di un sopravvissuto alla ' ndrangheta
Al Museo Ribezzo si è tenuta la presentazione del libro “Inferi. La storia vera di un sopravvissuto alla ’ndrangheta”. L'evento fa parte della rassegna culturale del Polo BiblioMuseale di Brindisi “Il mio libro va in Biblioteca”. La cerimonia ha visto la partecipazione di autori, lettori e rappresentanti istituzionali, con interventi dedicati alla testimonianza di chi è riuscito a uscire da un’esperienza di criminalità organizzata.
BRINDISI - Per la rassegna culturale del Polo BiblioMuseale di Brindisi “Il mio libro va in Biblioteca. Dialogo dell’autore con l’altro da sé”, mercoledì 27 maggio prossimo – ore 18.30 al Museo Ribezzo di Brindisi - piazza Duomo, in collaborazione con Scuola di Formazione "A. Caponnetto" e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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