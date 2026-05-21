Presentazione-performance del libro Rem - la vera storia dell' ultimo sognatore forse

Lunedì 25 maggio 2026 alle 18:00 si svolgerà presso la Biblioteca del Vicolo al Santa Spazio Culturale - Ex Convento di Santa Chiara di Brindisi una presentazione del libro “Rem - la vera storia dell'ultimo sognatore (forse)” di Fabio Camassa. L’evento fa parte della rassegna “Librante -”. La presentazione prevede una performance legata alla pubblicazione, che sarà introdotta dal pubblico e dagli organizzatori. La serata si svolgerà all’interno di uno spazio dedicato alla cultura e alla letteratura.

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