Retorica quotidiana | al Museo internazionale delle Marionette la presentazione del libro di Gigi Spina

Mercoledì 6 maggio alle 16, il Museo internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino di Palermo ospiterà la presentazione del libro “Retorica quotidiana” scritto da Gigi Spina. L'evento si svolgerà all’interno delle sale del museo, che si trova nel capoluogo siciliano. La presentazione prevede la partecipazione dell’autore e si svolgerà in una cornice dedicata alla promozione della cultura e delle arti teatrali e delle marionette.

Mercoledì 6 maggio alle ore 16 il Museo internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino di Palermo ospita la presentazione di “Retorica quotidiana”. Quattro modi per muovere le idee, il nuovo libro di Gigi Spina edito da Enrico Damiani Editore. Con l’autore dialogano Francesco Caparrotta e.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Dall’Orlando Furioso alle donne: il programma del weekend al Museo internazionale delle marionetteMezz’ora dedicata all’ascolto di storie senza tempo, sulle tracce di personaggi mitici o di antichi racconti alla scoperta del femminile. "Boccaccio lettore di Dante": incontro con il prof. Castiglia al Museo internazionale delle MarionetteGiorno 16 aprile, alle ore 18, al Museo delle Marionette Antonio Pasqualino, Ignazio Castiglia, docente di Letteratura italiana presso Università di...