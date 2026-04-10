Piscina cantina vini e cinema | ecco come cambia il lusso in mare

Un nuovo modello di yacht, chiamato 74Steel Virtuosity, è stato presentato da una nota azienda italiana. L'imbarcazione include nel suo design una piscina, una cantina vini e un cinema a bordo. La presentazione ha attirato l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori, che hanno osservato le innovazioni apportate in termini di comfort e tecnologia. Il lancio rappresenta un passo avanti nel settore del lusso marittimo.

«Chi semina virtù fama ricoglie» scriveva Leonardo da Vinci. E sicuramente raccoglierà fama ed elogi il 74Steel Virtuosity, nuovo yacht-capolavoro di Sanlorenzo. Sono stati necessari quattro anni di collaborazione tra l’armatore, il cantiere, lo Studio Paolo Ferrari per la parte di design e lo Studio Zuccon International Project per le linee esterne, per completare il progetto della seconda unità della linea ammiraglia, il 74Steel, che è stato commissionato in collaborazione con Fraser Yacht, una delle società di brokeraggio nautico full-service più grandi al mondo. Il dialogo con l’armatore, per la verità, è iniziato oltre quattro anni fa,... 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Piscina, cantina vini e cinema: ecco come cambia il lusso in mare Weekend speciale dedicato ai vini sfusi alla Cantina VogadoriSe sei un appassionato di vini autentici e genuini, non perdere l’occasione di partecipare a un weekend tutto dedicato ai vini sfusi, un’esperienza... Leggi anche: Dalle Langhe a Casalserugo: da Oeno i vini della cantina Burlotto e un’esclusiva cena degustazione Temi più discussi: Questi vignaioli siciliani ci spiegano come stanno producendo vini con pochissimo alcol; Il nuovo resort di lusso dell'Algarve, dove vino, libri e oceano si incontrano; Mirabilis Experience: visita con calice in cantina; Pasqua e Pasquetta 2026 in agriturismo a Ragusa e provincia. Piscina, cantina vini e cinema: ecco come cambia il lusso in marel progetto 74Steel Virtuosity di Sanlorenzo introduce nuovi standard di architettura navale e ridefinisce la vita a bordo ... panorama.it Vino, sport e salute: a Lanciano le Cantine in piscina celebrano il benessereUn appuntamento dedicato al benessere, alla cultura del vino e allo stile di vita sano è in programma oggi, 22 maggio, a Lanciano, al Lanciano Sport Center, con l’evento Cantine in piscina, che ... chietitoday.it Punta S. Anna, il Comune ricorre al project financing per i lavori alla piscina x.com Buon pomeriggio qualche idea per 1 piscina fuori terra gazebo e non prato.... Grazie - facebook.com facebook