Cavedagna al ‘Bononia’ | il ruolo dell’Italia | In prima linea in Europa e nel mondo

Al Circolo Bononia si è svolto il secondo appuntamento del ciclo dedicato all’Europa, promosso dalla Presidente Rosanna Ghetti. L’incontro ha affrontato il ruolo dell’Italia in ambito internazionale e europeo, evidenziando come il Paese si trovi attualmente in prima linea in diversi contesti. L’evento, inserito in una serie di incontri, ha visto la partecipazione di relatori e pubblico interessato a discutere delle tematiche legate alla presenza italiana sui palcoscenici europei e mondiali.

Al Circolo Bononia, il secondo incontro del trittico dedicato all’ Europa, voluto dalla Presidente Rosanna Ghetti, "un argomento mai come ora di grandissima attualità". Dopo Stefano Bonaccini, europarlamentare del Pd, ospite dell’ultima serata Stefano Cavedagna, eurodeputato di Fratelli d’Italia. In un fitto dialogo e scambio di opinioni con la presidente Ghetti (assieme nella foto), il meloniano ha affrontato l’argomento estremamente attuale ‘L’Italia protagonista in Europa e nel mondo?’. Un esaustivo excursus di questi anni del governo Meloni e della sua postura in ambito internazionale e della conseguente presenza dell’Italia protagonista sulla scena mondiale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cavedagna al ‘Bononia’: il ruolo dell’Italia: "In prima linea in Europa e nel mondo" Notizie correlate Italia in prima linea per il Clean Industrial Deal UE: Legambiente evidenzia ruolo protagonistaA Roma, nella sede del presidente nazionale Legambiente, Stefano Ciafani, si è tenuta la presentazione dei risultati della terza edizione del... Il mondo dell'ospitalità in prima linea per promuovere la donazione di sangue e plasma: al via campagna negli hotel“Donare sangue significa compiere un gesto semplice, silenzioso, ma di immenso valore umano”. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cavedagna al ‘Bononia’: il ruolo dell’Italia: In prima linea in Europa e nel mondo; Cavedagna e il Garante privacy, scoppia il caso. Begaj: Esposti pilotati? | VIDEO; Città 30 e il ritorno del delirio ideologico; Il giorno del ricordo e la polemica. Querela di FdI contro Lepore. Il pm: Inchiesta da archiviare. Cavedagna e il Garante privacy, scoppia il caso. Begaj: Esposti pilotati?Coalizione civica chiede chiarimenti anche su altre iniziative dei meloniani. Un esposto al mese e petizioni mai depositate ... bolognatoday.it Cavedagna, 'se confermata la coabitazione con Bonnin, Salis si dimetta'Se fosse confermato quanto emerso dall'inchiesta de 'Il Giornale', che vedrebbe Ilaria Salis aver convissuto fino a fine marzo 2026 con il suo collaboratore nella stessa casa a Milano, saremmo di fro ... ansa.it Stefano Cavedagna. Angelo Badalamenti · Laura Palmer's Theme (Instrumental). La FOLLIA della FENICE TRANSESSUALE del sindaco PD di Bologna chi se la scorda. #memoria #trend - facebook.com facebook Cavedagna e il Garante privacy, scoppia il caso. Begaj: “Esposti pilotati” x.com