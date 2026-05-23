Al Bano durissimo su Romina Power | Io ho avuto il coraggio di rifarmi una vita Non vivo di vittimismo

Al Bano ha dichiarato di aver avuto il coraggio di ricostruire la sua vita e di non vivere di vittimismo. Ha fatto questa affermazione in risposta a commenti sulla sua situazione personale, tre giorni dopo aver compiuto 83 anni. Durante l’intervista, ha anche scherzato sulla sua età, affermando di avere “quattro volte 20 più 3 di bonus”.

Solo 3 giorni fa (lo scorso 20 maggio) ha spento 83 candeline. Anzi, quattro volte 20 e 3 di bonus “questa è la mia matematica”, ha affermato. Lui è Al Bano Carrisi. Classe 1943, di Cellino San Marco, l'artista ha deciso di festeggiare il compleanno in modo ‘spirituale’: a Lourdes. Insieme a lui. 🔗 Leggi su Today.it

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AL BANO FURIOSO CON ROMINA POWER

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