Romina Power su Instagram | Anche io e Al Bano eravamo un’altra famiglia nel bosco

Romina Power ha pubblicato un post su Instagram in cui ricorda gli anni trascorsi con Al Bano, descrivendo quel periodo come un’altra famiglia vissuta nel bosco. Nel suo messaggio, l’artista ha anche rivolto un appello a Meloni e Mattarella, senza specificare i dettagli dell’iniziativa. L’intervento è stato commentato da molti follower e ha attirato l’attenzione sui social.

Romina Power ricorda gli anni con Al Bano e lancia un appello social a Meloni e Mattarella per evitare la. Romina Power ricorda gli anni con Al Bano e lancia un appello social a Meloni e Mattarella per evitare la separazione tra madre e bambini La vicenda della “famiglia nel bosco” continua a scuotere l’opinione pubblica, trovando stavolta una voce d’eccezione in Romina Power. La cantante ha deciso di rompere il silenzio dopo l’ordinanza del Tribunale per i Minori dell’Aquila, che ha stabilito l’allontanamento di Catherine Birmingham dalla casa famiglia dove risiedeva con i suoi tre figli. Un provvedimento che ha scatenato la reazione ferma dell’artista, la quale ha affidato a Instagram un lungo sfogo intriso di amarezza e solidarietà. 🔗 Leggi su Novella2000.it

