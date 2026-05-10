Romina Carrisi ha dichiarato di essere delusa da entrambi i genitori, Al Bano e Romina Power, in seguito alle tensioni recenti tra loro. Le dichiarazioni sono state fatte in un’intervista, in cui ha espresso il suo disappunto riguardo ai rapporti familiari. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e ha suscitato molte reazioni pubbliche. La situazione rimane al centro dell’attenzione nel mondo dello spettacolo e del gossip.

Le recenti tensioni tra Al Bano Carrisi e Romina Power continuano a tenere banco nel panorama televisivo. Dopo settimane di botta e risposta mediatico, a prendere la parola è stata Romina Carrisi, la figlia più giovane della coppia, che ha scelto il salotto di Verissimo per esprimere pubblicamente il suo disappunto nei confronti di entrambi i genitori, ma soprattutto del padre. Ha anche accennato alla scomparsa di Ylenia e ai presunti episodi di violenza domestica tra i suoi genitori di cui si è parlato di recente. Ospite di Silvia Toffanin, la 38enne ha voluto innanzitutto rassicurare sul suo momento personale: “Sto bene, sto crescendo mio figlio Axel Lupo nel migliore dei modi”.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Romina Carrisi rompe il silenzio su Al Bano e Romina Power: “Sono delusa da entrambi”

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