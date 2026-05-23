Al Bano ha festeggiato il suo compleanno e ha commentato nuovamente la relazione con Romina Power, affermando di non vivere di vittimismo. Nel frattempo, il confronto tra i due si è riacceso, con dichiarazioni che ripercorrono il loro passato condiviso. Le discussioni si sono intensificate, portando a accuse e recriminazioni pubbliche. La vicenda continua a tenere banco nel mondo dello spettacolo, con tensioni che si prolungano nel tempo.

Prosegue lo scontro mediatico tra Al Bano e l'ex moglie Romina Power. I due sono tornati a parlare del loro doloroso passato e questo è stato motivo di forte conflitto, sfociato in recriminazioni e accuse pesantissime. Alla base di tutto, si percepisce la grande sofferenza di entrambi, ancora duramente colpiti dalla perdita della figlia Ylenia. Tuttavia, malgrado la terribile vicenda condivisa, non sono riusciti a trovare un punto d'incontro. Persino oggi, pochi giorni dopo il compleanno di Al Bano (20 maggio), non sono mancati gli attacchi. Il celebre cantante italiano, che ha compiuto 83 anni, ha raccontato di aver festeggiato in compagnia di Loredana Lecciso e dei figli Jasmine e Albano junior a Lourdes, dove ha avuto occasione anche di visitare la grotta in cui la Madonna è apparsa a Bernadette. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Al Bano compie gli anni e attacca (di nuovo) Romina: "Non vivo di vittimismo"

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