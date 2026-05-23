Al Bano ha festeggiato i 83 anni con una giornata privata, lontana dai riflettori. Durante questa occasione, ha rivolto nuove critiche a Romina Power, affermando di essere diverso da lei in modo deciso. Le sue parole sono state molto dure e sono state espresse in un momento di intimità familiare. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sul contenuto delle dichiarazioni o sui motivi delle tensioni tra i due.

Al Bano ha compiuto 83 anni e ha scelto di celebrare il traguardo con una giornata dal carattere intimo e familiare, lontana dai riflettori più invasivi. Il cantante di Cellino San Marco ha condiviso il momento con la compagna Loredana Lecciso e con i figli, in un clima che lui stesso ha definito “spirituale” e raccolto. L’evento arriva in una fase in cui l’artista continua a essere al centro dell’attenzione mediatica per i rapporti familiari e le dichiarazioni pubbliche. Al centro delle sue parole resta anche il confronto, ormai costante, con il passato sentimentale e personale. Il cantante ha raccontato il compleanno con una formula ironica, definendo i suoi anni come “quattro volte 20 e 3 di bonus”, sottolineando un approccio leggero al tempo che passa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Al Bano attacca di nuovo Romina Power nel giorno più importante: “A differenza sua io…”. Parole durissime

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AL BANO FURIOSO CON ROMINA POWER

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