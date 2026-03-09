Romina Power e l' altra famiglia nel bosco | Anch’io e Al Bano vivevamo così

Romina Power ha commentato la vicenda della “famiglia nel bosco”, coinvolgendo un caso giudiziario in cui il Tribunale per i Minori dell’Aquila ha deciso di allontanare temporaneamente una madre dai suoi tre figli. L'artista ha condiviso la sua esperienza personale riferendosi a un periodo in cui lei e Al Bano vivevano in modo simile. La sua presa di posizione arriva in un momento di particolare attenzione pubblica sulla vicenda.

Romina Power ha deciso di prendere posizione sulla vicenda della “famiglia nel bosco”, al centro del dibattito dopo la decisione del Tribunale per i Minori dell’Aquila di separare temporaneamente la madre dai suoi tre figli. La cantante ha affidato il suo pensiero ai social, pubblicando un lungo messaggio su Instagram in cui ha espresso solidarietà alla donna coinvolta nella vicenda e ha ricordato un periodo della sua vita condiviso con Al Bano. Nel suo intervento, l’artista ha raccontato come, molti anni fa, anche lei e l’ex marito abbiano scelto uno stile di vita vicino alla natura. Un’esperienza che, secondo lei, presenta alcune somiglianze con la situazione della famiglia oggi al centro della cronaca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

