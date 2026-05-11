Romina Carrisi ha commentato pubblicamente le tensioni tra i suoi genitori, Al Bano e Romina Power, durante un’intervista a Verissimo. Le sue parole sono state dure e hanno attirato l’attenzione dei media. La famiglia è coinvolta in una disputa che ha suscitato interesse nel pubblico, con dichiarazioni che hanno alimentato il dibattito. La vicenda riguarda le recenti dichiarazioni rilasciate dai due artisti in pubblico.

Romina Carrisi è intervenuta nello scontro tra Al Bano e Romina Power con dure parole pronunciate a Verissimo. Lo scontro tra Al Bano e Romina Power continua ad attirare l’attenzione. A intervenire questa volta è stata la figlia Romina Carrisi, che è stata ospite a Verissimo. Romina Carrisi è intervenuta nello scontro tra Al Bano e Romina Power, usando parole molto dure. La donna è stata ospite a Verissimo e nel salotto di Silvia Toffanin ha ammesso di essere rimasta molto delusa da quanto accaduto e dal comportamento di suo padre. Romina Carrisi ha spiegato che sta vivendo un momento molto positivo, con il figlio Axel Lupo e il buon rapporto con il padre del bambino, Stefano Restelli, nonostante si siano separati poco tempo dopo la sua nascita.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Romina Carrisi interviene sullo scontro tra Al Bano- Romina Power: parole forti a Verissimo

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