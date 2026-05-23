Aiutatemi sono stata molestata | i miliari intervengono e arrestano 78enne a Fontivegge

Notizia in breve

Un uomo di 78 anni è stato arrestato a Fontivegge dopo aver opposto resistenza ai militari intervenuti. La donna che ha chiamato le forze dell’ordine ha riferito di essere stata molestata, portando all’intervento. L’uomo, di origini irachene e con precedenti, è stato fermato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per violenza sessuale.