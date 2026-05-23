Aiutatemi sono stata molestata | i miliari intervengono e arrestano 78enne a Fontivegge
Un uomo di 78 anni è stato arrestato a Fontivegge dopo aver opposto resistenza ai militari intervenuti. La donna che ha chiamato le forze dell’ordine ha riferito di essere stata molestata, portando all’intervento. L’uomo, di origini irachene e con precedenti, è stato fermato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per violenza sessuale.
Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per l'ipotesi di un reato grave come la violenza sessuale: protagonista di questa storia è un 78enne, di origini irachene, residente nel capoluogo, con precedenti. I militari di Perugia, nel corso di un controllo a Fontivegge, hanno udito. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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