Aiutatemi sono stata molestata | i miliari intervengono e arrestano 78enne a Fontivegge

Da perugiatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 78 anni è stato arrestato a Fontivegge dopo aver opposto resistenza ai militari intervenuti. La donna che ha chiamato le forze dell’ordine ha riferito di essere stata molestata, portando all’intervento. L’uomo, di origini irachene e con precedenti, è stato fermato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per violenza sessuale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per l'ipotesi di un reato grave come la violenza sessuale: protagonista di questa storia è un 78enne, di origini irachene, residente nel capoluogo, con precedenti. I militari di Perugia, nel corso di un controllo a Fontivegge, hanno udito. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Giovane donna in lacrime nel centro di Napoli, i Falchi intervengono e arrestano 18enne in fugaNella serata di martedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 18enne tunisino, con precedenti di polizia, anche specifici, e irregolare sul...

78enne scompare nei boschi di Vazia-Lisciano vicino Rieti, paura per i famigliari: la donna è stata ritrovataUna donna di 78 anni scomparsa nei boschi di Vazia-Lisciano, nel comune di Rieti, è stata tratta in salvo dopo una notte di ricerche condotte dal...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web