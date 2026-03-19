Una donna di 78 anni è scomparsa nei boschi di Vazia-Lisciano, vicino a Rieti. Dopo diverse ore di ricerca, il Soccorso Alpino è riuscito a ritrovarla grazie al segnale del cellulare e a un intervento coordinato. La donna è stata trovata in buona salute e portata in salvo. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i familiari.

Una donna di 78 anni scomparsa nei boschi di Vazia-Lisciano, nel comune di Rieti, è stata tratta in salvo dopo una notte di ricerche condotte dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. L’intervento è stato reso possibile grazie all’analisi del segnale telefonico emesso dal cellulare della donna, che ha permesso ai soccorritori di localizzarla e prestarle le prime cure. Le operazioni sono state coordinate con il supporto di diverse squadre di emergenza e si sono concluse con il trasferimento della donna in ospedale. La scomparsa della donna Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’allarme è stato lanciato... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 78enne scompare nei boschi di Vazia-Lisciano vicino Rieti, paura per i famigliari: la donna è stata ritrovata

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