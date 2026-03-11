Giovane donna in lacrime nel centro di Napoli i Falchi intervengono e arrestano 18enne in fuga

Martedì sera nel centro di Napoli, una giovane donna in lacrime ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. I Falchi della Polizia di Stato hanno individuato e arrestato un 18enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine, che tentava di fuggire. L’uomo è stato fermato con accuse di furto con strappo, resistenza, minacce, lesioni a pubblico ufficiale e possesso di armi e oggetti atti.

Nella serata di martedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 18enne tunisino, con precedenti di polizia, anche specifici, e irregolare sul territorio nazionale, per furto con strappo, resistenza a pubblico ufficiale, minacce e lesioni a pubblico ufficiale, possesso di armi e oggetti atti.