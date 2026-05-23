Aiello | Dopo Sanremo sono andato in terapia è stata la salvezza A 40 anni finalmente mi voglio bene

La grande fuga di Aiello – cioè Antonio Aiello, classe 1985 da Cosenza – continua: via dai fantasmi di un successo raggiunto al primo tentativo, nel 2019 con la hit vecchia scuola Arsenico, poi chissà; via da un Sanremo 2021 che ha rischiato di bruciarlo; e via dal meme che ne è nato dopo, dalla. 🔗 Leggi su Today.it

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Aiello e Leo Gassmann svelano perché non si sono baciati a fine esibizione

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