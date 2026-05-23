Agrigento rogo davanti alla farmacia | i residenti fermano l’incendio

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato davanti a una farmacia in città. I residenti, notando le fiamme, si sono subito attivati per spegnerle, riuscendo a fermare l’incendio prima che si propagasse. L’origine del rogo, che ha coinvolto dei cartoni, non è ancora chiara e sono in corso indagini per identificare chi abbia appiccato il fuoco. Nessun danno alle persone è stato segnalato, mentre i residenti sono intervenuti rapidamente per evitare ulteriori conseguenze.