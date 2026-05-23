Agrigento rogo davanti alla farmacia | i residenti fermano l’incendio
Un incendio si è sviluppato davanti a una farmacia in città. I residenti, notando le fiamme, si sono subito attivati per spegnerle, riuscendo a fermare l’incendio prima che si propagasse. L’origine del rogo, che ha coinvolto dei cartoni, non è ancora chiara e sono in corso indagini per identificare chi abbia appiccato il fuoco. Nessun danno alle persone è stato segnalato, mentre i residenti sono intervenuti rapidamente per evitare ulteriori conseguenze.
? Domande chiave Chi ha dato fuoco ai cartoni davanti alla farmacia?. Come hanno fatto i residenti a domare le fiamme?. Perché i carabinieri sospettano un'intimidazione mirata contro l'attività?. Quali immagini delle telecamere aiuteranno a identificare i responsabili?.? In Breve Carabinieri di Montaperto analizzano filmati videosorveglianza del quadrivio Spinasanta.. Indagini verificano se l'incendio ai cartoni fosse un atto di intimidazione mirata.. Residenti del quartiere hanno domato le fiamme prima della propagazione alla farmacia.. Un incendio è divampato durante la notte davanti a una farmacia al quadrivio Spinasanta ad Agrigento, dove ignoti hanno dato fuoco a un cumulo di cartoni lasciati nelle vicinanze dell’attività commerciale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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