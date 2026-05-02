Incendio a Villadossola | un’auto prende fuoco residenti svegliati dal rogo

Nella notte tra venerdì e sabato a Villadossola, un’auto parcheggiata nel Villaggio Sisma è stata interessata da un incendio poco prima delle due. I residenti hanno sentito gli scoppi e si sono svegliati, trovando il veicolo in fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Al momento non ci sono dettagli sulle cause del rogo.

Incendio nella notte fra venerdì 1 e sabato 2 maggio, a Villadossola, dove poco prima delle due un’auto in sosta ha preso fuoco nel Villaggio Sisma.A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, svegliati dal rogo, che hanno immediatamente contattato i soccorsi.Sul posto sono.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Auto prende fuoco vicino al sottopasso della stazione: i vigili del fuoco spengono il rogoVerso l'ora di pranzo di venerdì 17 aprile, per cause in corso di accertamento, un'auto ha preso fuoco mentre si trovava nella zona del... Villasor, auto divorata dal fuoco: i Vigili del Fuoco fermano il rogo? Cosa sapere Vigili del Fuoco intervengono in via Cagliari a Villasor per incendio auto domenica sera.