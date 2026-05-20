No alla pista ciclabile in via Generale di Maria | residenti e commercianti occupano il cantiere e fermano i lavori

In via Generale di Maria, vicino alla stazione Notarbartolo, i lavori per la pista ciclabile sono stati interrotti a causa di una protesta di residenti e commercianti. Questi hanno occupato il cantiere e impedito la continuazione dei lavori, bloccando le operazioni in corso. La decisione di sospendere i lavori arriva dopo che in altre zone della città, come corso Calatafimi e viale Regione, erano stati già stoppati i progetti per le stesse ragioni, con le autorità che avevano rinunciato alla realizzazione delle piste.

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