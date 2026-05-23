AGN Energia Bogliasco 1951 e Pallanuoto Brizz dominano gara 1 di finale playout di A1 femminile
Nella prima gara dei playout di Serie A1 femminile, AGN Energia Bogliasco 1951 e Pallanuoto Brizz hanno vinto entrambe, confermando le previsioni. La partita si è conclusa con risultati che hanno premiato le formazioni più quotate, senza sorprese. La gara si è svolta senza incidenti, con le squadre che hanno mostrato un buon ritmo fin dall'inizio. La vittoria permette a entrambe di iniziare bene la serie di finale.
Gara uno di finale playout del campionato di Serie A1 femminile si risolve con il successo delle due formazioni che, almeno sulla carta, erano maggiormente accreditate in sede di pronostico. AGN Energia Bogliasco 1951 e Pallanuoto Brizz dominano i rispettivi confronti e sabato prossimo potranno festeggiare la salvezza in caso di vittoria nella decisiva gara 2. L’AGN Energia Bogliasco 1951, settima al termine della stagione regolare, fa valere il fattore campo, travolge la neopromossa Iren Tauride Locatelli Genova, fanalino di coda della prima fase di torneo, 13-5 e sabato prossimo potrà già provare a chiudere i conti. Le ragazze allenate da... 🔗 Leggi su Oasport.it
AGN Energia Bogliasco 1951 vs Rari Nantes Arenzano
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Temi più discussi: Semifinale playoff. gara 2: AGN Energia Bogliasco 1951-Lazio Nuoto; Bogliasco: Boero nuovo responsabile del settore giovanile maschile; Serie A1 Femminile: Rapallo ai quarti contro Padova; Pallanuoto M/ Bogliasco cede, il primo round playoff va alla Lazio (15-10).
Serie 2? Maschile - Semifinale Playoff - Gara 2 Piscina 'Le Cupole' - Roma Sabato 23 Maggio ? H. 18:30 Lazio Nuoto AGN Energia Bogliasco 1951 #Bog51 #SerieA2 #Laz facebook
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