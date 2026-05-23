agn energia bogliasco 1951 e pallanuoto brizz dominano gara 1 di finale playout di a1 femminile

Notizia in breve

Nella prima gara dei playout di Serie A1 femminile, AGN Energia Bogliasco 1951 e Pallanuoto Brizz hanno vinto entrambe, confermando le previsioni. La partita si è conclusa con risultati che hanno premiato le formazioni più quotate, senza sorprese. La gara si è svolta senza incidenti, con le squadre che hanno mostrato un buon ritmo fin dall'inizio. La vittoria permette a entrambe di iniziare bene la serie di finale.