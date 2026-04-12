Basket femminile | Brescia sconfitta a Battipaglia in gara-2 dei playout di Serie A1

Da oasport.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel secondo incontro dei playout di Serie A1 femminile, la squadra di Battipaglia ha battuto in casa la formazione di Brescia con il punteggio di 74-58. La partita si è disputata al PalaLeonessa, dove ora le due squadre si sfideranno in gara-3 per determinare la retrocessione. La gara ha visto un punteggio equilibrato nel primo tempo, ma nel secondo tempo la squadra di casa ha preso il sopravvento, portando a casa la vittoria.

Gara-2 dei playout della Serie A1 femminile va a Battipaglia. L’O.ME.P.S. allenata da Francesco Iurlaro supera con il punteggio di 74-58 l’RMB Brixia Basket e si concede una chance di gara-3 al PalaLeonessa, dove si deciderà quella che, a termini di regolamento, è la retrocessa della stagione. Che, di fatto, diventa la seconda a scendere, dopo l’annunciata uscita di scena della Dinamo Sassari. Dominatrice della gara odierna Anaya Peoples con 35 punti. Nel primo periodo ad allungare per prima è Brescia, che va sul 2-10 grazie a Winkowska e Tagliamento che da tre si fanno sentire, ma la risposta di Battipaglia è un controparziale di 13-0 che significa 15-10 dopo 10?.🔗 Leggi su Oasport.it

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