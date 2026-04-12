Basket femminile | Brescia sconfitta a Battipaglia in gara-2 dei playout di Serie A1

Nel secondo incontro dei playout di Serie A1 femminile, la squadra di Battipaglia ha battuto in casa la formazione di Brescia con il punteggio di 74-58. La partita si è disputata al PalaLeonessa, dove ora le due squadre si sfideranno in gara-3 per determinare la retrocessione. La gara ha visto un punteggio equilibrato nel primo tempo, ma nel secondo tempo la squadra di casa ha preso il sopravvento, portando a casa la vittoria.

Gara-2 dei playout della Serie A1 femminile va a Battipaglia. L’O.ME.P.S. allenata da Francesco Iurlaro supera con il punteggio di 74-58 l’RMB Brixia Basket e si concede una chance di gara-3 al PalaLeonessa, dove si deciderà quella che, a termini di regolamento, è la retrocessa della stagione. Che, di fatto, diventa la seconda a scendere, dopo l’annunciata uscita di scena della Dinamo Sassari. Dominatrice della gara odierna Anaya Peoples con 35 punti. Nel primo periodo ad allungare per prima è Brescia, che va sul 2-10 grazie a Winkowska e Tagliamento che da tre si fanno sentire, ma la risposta di Battipaglia è un controparziale di 13-0 che significa 15-10 dopo 10?.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile: Brescia sconfitta a Battipaglia in gara-2 dei playout di Serie A1 Basket femminile, Serie A1: Sassari espugna Brescia e forza alla bella la semifinale playoutServirà gara-3 per decidere chi tra Brixia Brescia e Dinamo Sassari potrà festeggiare la salvezza diretta: dopo il successo lombardo in gara-1, le... Basket femminile, Schio e Derthona vincono gara-1 nei playoff di Serie A1. Brixia sorprende Sassari nei playoutSi è conclusa stasera la seconda giornata dedicata ai playoff di Serie A1 basket femminile 2025-2026.