Pallanuoto femminile l’Orizzonte supera il Bogliasco e si riavvicina alla SIS Roma in Serie A1

Nella sedicesima giornata della Serie A1 femminile di pallanuoto, l’Orizzonte Catania ha ottenuto una vittoria esterna contro il Bogliasco con il punteggio di 4-19. La squadra etnea si è portata a due punti dalla SIS Roma, che ha disputato un incontro in più. La partita si è svolta nel secondo anticipo della giornata, con l’Orizzonte che ha dimostrato una netta superiorità rispetto alla squadra di casa.

Vittoria esterna dell’ Orizzonte Catania nel secondo anticipo della 16ma giornata della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile: le etnee passano nettamente in casa del Bogliasco, sconfitto per 4-19, e si riportano a -2 dalla SIS Roma, con le capitoline che hanno disputato un match in più. Partita odierna senza storia, con Claudia Marletta che fa il bello ed il cattivo tempo, mettendo a referto ben 7 reti: le siciliane indirizzano il match già nel primo quarto, terminato sull’ 1-4, per poi chiudere la sfida già a metà gara, sul 2-9. Le etnee dilagano nel terzo periodo, finito 3-15, poi controllano nell’ ultimo quarto sino al 4-19 finale. TABELLINO AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951-L’EKIPE ORIZZONTE 4-19 AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951: V. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto femminile, l’Orizzonte supera il Bogliasco e si riavvicina alla SIS Roma in Serie A1 Pallanuoto femminile, l’Orizzonte piega il Rapallo ai rigori. SIS Roma sola in vetta alla Serie A1In vetta solitaria, così, resta la SIS Roma, che piega Trieste per 14-12 e scappa a +2 in classifica su etnee e liguri. Waterpolo Preview: nel weekend di pallanuoto A1 femminile riflettori su Orizzonte e SIS RomaTest Bahrain F1: polemiche sulla guidabilità e team in difficoltà Analisi con Raffaello Caruso Rossomotori. Temi più discussi: Pallanuoto femminile, Serie A1 2026: risultati e classifica della quindicesima giornata. Tutto facile per la SIS Roma; Ekipe Orizzonte, a Bogliasco per dare continuità al primato; La Conference nella bacheca di Occhione; Pallanuoto femminile, la SIS Roma vince col Rapallo e va in vetta alla classifica di Serie A1. Pallanuoto femminile, l’Orizzonte supera il Bogliasco e si riavvicina alla SIS Roma in Serie A1Vittoria esterna dell'Orizzonte Catania nel secondo anticipo della 16ma giornata della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile: le etnee passano ... oasport.it L'Orizzonte travolge Bogliasco 19-4 e accorcia sulla SIS RomaL’Orizzonte Catania ha ottenuto una netta vittoria esterna sul campo dell’AGN Energia Bogliasco 1951, imponendosi per 19-4 nel secondo anticipo della sedicesima giornata della Serie A1 femminile 2025- ... it.blastingnews.com La Smile Cosenza Pallanuoto conquista la Conference Cup femminile, prima squadra calabrese a vincere un titolo europeo, e accende l’entusiasmo di un intero territorio. Leggi l’approfondimento https://www.metisonline.org/2026/04/08/smile-cosenza - facebook.com facebook