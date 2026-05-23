Aggressione a un 12enne l' opposizione va all' attacco | Ravenna ha un problema sicurezza
Un ragazzino di 12 anni è stato aggredito da un gruppo di ragazzi più grandi mentre aspettava l’autobus vicino a via Aquileia. L’episodio è stato definito da alcune forze politiche come grave e non riconducibile a una semplice bravata. L’incidente si è verificato nei pressi della scuola media Montanari. La notizia ha suscitato reazioni politiche, con richiami alla problematica della sicurezza nel territorio.
L’aggressione subita da un ragazzino di 12 anni, studente della scuola media Montanari, picchiato da un gruppo di ragazzi più grandi mentre attendeva l’autobus nei pressi di via Aquileia, “è un episodio gravissimo che non può essere archiviato come una semplice ‘ragazzata’", si legge in una nota. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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