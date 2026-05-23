Aggressione a un 12enne l' opposizione va all' attacco | Ravenna ha un problema sicurezza

Notizia in breve

Un ragazzino di 12 anni è stato aggredito da un gruppo di ragazzi più grandi mentre aspettava l’autobus vicino a via Aquileia. L’episodio è stato definito da alcune forze politiche come grave e non riconducibile a una semplice bravata. L’incidente si è verificato nei pressi della scuola media Montanari. La notizia ha suscitato reazioni politiche, con richiami alla problematica della sicurezza nel territorio.