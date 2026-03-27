L' Ugl Sicurezza civile Abruzzo sull' aggressione al vigilantes in ospedale | La direzione sanitaria ha investito per migliorare la sicurezza

Il sindacato Ugl Sicurezza civile Abruzzo ha espresso solidarietà a una guardia giurata aggredita nelle ultime ore in un ospedale di Pescara. La direzione sanitaria ha annunciato investimenti specifici per migliorare le condizioni di sicurezza all’interno della struttura. L’episodio di violenza ha suscitato attenzione tra le forze sindacali, che hanno commentato l’accaduto senza approfondimenti ulteriori.

L'organizzazione sindacale commenta l'episodio avvenuto nelle ultime ore a Pescara dove una guardia giurata è stata aggredita in ospedale Arriva la solidarietà del sindacato Ugl Sicurezza civile Abruzzo alla guardia giurata aggredita poche ore fa in ospedale a Pescara. Il sindacato evidenzia anche come la direzione della Asl di Pescara abbiamo dimostrato di potenziare con risorse economiche e organizzative il settore della sicurezza nel nosocomio, un presidio essenziale e imprescindibile per la sicurezza all’interno delle strutture sanitarie. "Ad oggi, in Abruzzo, l’ospedale di Pescara si distingue per essere la realtà che ha maggiormente investito nel comparto della vigilanza, conseguendo risultati concreti e positivi in termini di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - L'Ugl Sicurezza civile Abruzzo sull'aggressione al vigilantes in ospedale: "La direzione sanitaria ha investito per migliorare la sicurezza" Articoli correlati L'Ugl Sicurezza Civile dopo il caos in ospedale: "Solidarietà ai colleghi coinvolti"Nel primo pomeriggio di sabato 7 marzo una donna è stata investita più volte dalla nipote davanti all'accettazione dell'ospedale di Pescara:... La dottoressa Anna Manduchi alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale di MirandolaÈ la dottoressa Anna Manduchi la nuova Responsabile della Direzione Sanitaria dell’Ospedale di Mirandola. Contenuti e approfondimenti su Ugl Sicurezza Temi più discussi: Dopo le ultime aggressioni l'Ugl chiede un tavolo istituzionale sulla sicurezza nella stazione ferroviaria; Ugl: intervengano Prefetto e Ferrovie dello Stato; Ridurre il rischio nel Trasporto valori: emendamenti al Decreto Sicurezza; Guardia giurata aggredita alla stazione di Pescara, Ugl: Potenziare la sicurezza. L'Ugl Sicurezza civile Abruzzo sull'aggressione al vigilantes in ospedale: La direzione sanitaria ha investito per migliorare la sicurezzaL'organizzazione sindacale commenta l'episodio avvenuto nelle ultime ore a Pescara dove una guardia giurata è stata aggredita in ospedale ... ilpescara.it Dopo le ultime aggressioni l'Ugl chiede un tavolo istituzionale sulla sicurezza nella stazione ferroviariaIl sindacato Ugl Sicurezza Civile torna ad accendere un faro dopo le aggressioni subite dalle guardie giurate nella stazione centrale ferroviaria di Pescara ... ilpescara.it SICUREZZA Dopo le ultime aggressioni l'Ugl chiede un tavolo istituzionale sulla sicurezza nella stazione ferroviaria Le ragioni alla base della richiesta del sindacato - facebook.com facebook