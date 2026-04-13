Lotito chiarisce l’opposizione a Malagò | Il problema non è il nome va cambiato tutto! Elezioni basate su una legge di 45 anni fa

Il presidente della Lazio ha commentato davanti ai giornalisti dopo l’assemblea di Lega, spiegando che l’opposizione a Malagò non riguarda il nome del presidente, ma l’intero sistema elettorale. Ha affermato che tutto deve essere rivisto, sottolineando che le elezioni si basano su una legge vecchia di 45 anni. Non sono state fornite altre precisazioni o dettagli sul contenuto delle modifiche proposte.

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