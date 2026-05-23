Aggrediva e minacciava di morte la compagna davanti alla figlia 30enne in manette

Da modenatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 30 anni è stato arrestato per aver aggredito e minacciato di morte la compagna davanti alla figlia. L’uomo, noto per ripetuti maltrattamenti, aveva minacciato e picchiato la donna e i familiari durante crisi scatenate dall’uso di alcol e droga. La vittima ha riportato lesioni e paura. Gli agenti hanno eseguito l’arresto in seguito alle denunce presentate.

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Maltrattava ripetutamente la sua compagna e i suoi familiari con continui scatti d'ira, minacce di morte e aggressioni fisiche, spesso amplificate dall'abuso di alcol e droga. La spirale di violenza domestica si è interrotta nel pomeriggio di ieri, venerdì 22 maggio, quando gli agenti della. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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