Aggrediva e minacciava di morte la compagna davanti alla figlia 30enne in manette
Un uomo di 30 anni è stato arrestato per aver aggredito e minacciato di morte la compagna davanti alla figlia. L’uomo, noto per ripetuti maltrattamenti, aveva minacciato e picchiato la donna e i familiari durante crisi scatenate dall’uso di alcol e droga. La vittima ha riportato lesioni e paura. Gli agenti hanno eseguito l’arresto in seguito alle denunce presentate.
Maltrattava ripetutamente la sua compagna e i suoi familiari con continui scatti d'ira, minacce di morte e aggressioni fisiche, spesso amplificate dall'abuso di alcol e droga. La spirale di violenza domestica si è interrotta nel pomeriggio di ieri, venerdì 22 maggio, quando gli agenti della. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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