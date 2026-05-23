Aggrediva e minacciava di morte la compagna davanti alla figlia 30enne in manette

Notizia in breve

Un uomo di 30 anni è stato arrestato per aver aggredito e minacciato di morte la compagna davanti alla figlia. L’uomo, noto per ripetuti maltrattamenti, aveva minacciato e picchiato la donna e i familiari durante crisi scatenate dall’uso di alcol e droga. La vittima ha riportato lesioni e paura. Gli agenti hanno eseguito l’arresto in seguito alle denunce presentate.