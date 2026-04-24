Tiburtina aggredisce la compagna davanti alla figlia di 15 mesi | arrestato

Nella mattinata di ieri, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un uomo di 42 anni, noto alle forze dell'ordine, accusato di aver aggredito la ex compagna davanti alla loro figlia di 15 mesi. L’episodio è avvenuto in un’area pubblica e ha coinvolto anche la minore presente al momento dell’aggressione. L’uomo è stato fermato e portato in caserma, dove dovrà rispondere delle accuse di maltrattamenti e lesioni personali.

Roma, 24 aprile 2026 – La scorsa mattina, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 42enne romano, con precedenti, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti e lesioni personali commessi nei confronti della ex compagna. L’intervento è scattato a seguito di una chiamata d’emergenza al NUE 112 effettuata dalla vittima, una 27enne romana che ha riferito di essere stata aggredita dall’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti. Da quanto ricostruito dai carabinieri, l’episodio di violenza è avvenuto per futili motivi e, fatto ancora più grave, alla presenza della figlia della coppia, una bambina di soli 15 mesi.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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