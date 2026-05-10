Bimbo di 10 anni cade dal balcone ad Agrigento è grave | ha riportato un trauma cranico nell'impatto

Da fanpage.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino di 10 anni è caduto da un balcone al primo piano di una palazzina ad Agrigento. È stato soccorso sul posto e trasportato in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Durante le prime verifiche, i medici hanno riscontrato un trauma cranico che lo rende in condizioni gravi. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente per chiarire eventuali responsabilità.

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Un bimbo di 10 anni è caduto da un balcone situato al primo piano di una palazzina di Agrigento. È stato stabilizzato e trasportato in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Le sue condizioni sono gravi, nella caduta ha riportato un severo trauma cranico. Indagini in corso.🔗 Leggi su Fanpage.it

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