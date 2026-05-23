Aggredito e picchiato dopo la scuola 12enne finisce in ospedale La denuncia della madre | Quella via fa paura

Un ragazzino di 12 anni è stato aggredito e picchiato dopo la scuola in una strada di Ravenna. La madre ha denunciato che il figlio è finito in ospedale a causa delle ferite riportate. L’episodio si è verificato nel pomeriggio, mentre il giovane tornava a casa. La madre ha aggiunto che quella via è spesso pericolosa e che i rischi sono cresciuti negli ultimi tempi. La polizia indaga sull’accaduto.

Un pomeriggio di paura e violenza quello vissuto ieri a Ravenna da uno studente di 12 anni della scuola media “Montanari”. Il giovanissimo sarebbe stato aggredito e colpito al volto e alla testa da un gruppo di ragazzi più grandi mentre aspettava l'autobus per tornare a casa dopo le lezioni, nei. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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