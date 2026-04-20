Bullismo a scuola | aggredito minacciato e insultato dal compagno finisce all' ospedale

Un episodio di bullismo si è verificato in una scuola della provincia di Viterbo, coinvolgendo due minorenni. Un ragazzo è stato aggredito, minacciato e insultato da un compagno di classe, con conseguenze che lo hanno portato a finire in ospedale. La vittima e l’aggressore sono entrambi minorenni e frequentano la stessa scuola. La vicenda è stata segnalata alle autorità competenti.

Bullismo in un istituto scolastico della provincia di Viterbo. Entrambi minorenni sia la vittima che il bullo, coetanei. Quest'ultimo avrebbe aggredito fisicamente, minacciato e insultato il proprio compagno di classe durante l'orario di lezione e in momentanea assenza dell'insegnante. A causa.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Aggredito e accoltellato dal branco in strada: finisce in ospedale Precipita dal primo piano della scuola: studentessa finisce in ospedaleL’incidente, in fase di accertamento, si è verificato stamattina presso l’istituto alberghiero di Brindisi. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dai Giovani per la Pace di Roma, un appello contro la violenza e il bullismo che colpiscono anche i giovanissimi; Insultato e picchiato dai bulli. La famiglia denuncia alla questura: A scuola situazione insostenibile; Aggredito fuori da scuola da un branco di bulli: ragazzo finisce all'ospedale; Chambave, bambino picchiato in mensa dai bulli finisce al Pronto soccorso. Singapore, sanzioni e frustate contro la cattiva condotta a scuola entro il 2027Entro il 2027 tutte le scuole di Singapore dovranno implementare le stesse misure contro la cattiva condotta degli studenti, incluso il bullismo. Le sanzioni previste comprendono sospensione, detenzio ... gazzettadiparma.it Bullismo a scuola, presentate le buone pratiche al MIM. Valditara: Studenti e docenti hanno già in sé la forza e le capacità di sconfiggere la violenzaIl MIM presenta 21 progetti scolastici per contrastare il bullismo, puntando con forza su empatia, rispetto reciproco e coraggio giovanile ... orizzontescuola.it Rimini, nasce il coordinamento contro bullismo e disagio giovanile facebook In #Giappone aumentano i casi di bullismo nelle scuole, ma spesso a rimetterci due volte sono le vittime x.com