Mia figlia di 10 anni presa a calci e pugni a scuola | la denuncia di una madre finisce in Procura a Napoli

Una madre ha presentato denuncia presso la Procura di Napoli, riferendo che sua figlia di 10 anni è stata colpita con calci e pugni durante le ore di lezione. La donna ha segnalato episodi di bullismo ripetuti all’interno della scuola frequentata dalla bambina. La denuncia è stata formalizzata dopo che la madre ha raccolto testimonianze e prove riguardanti gli abusi subiti dalla figlia.

La donna ha denunciato ripetuti atti di bullismo subiti dalla figlia, una bambina di 10 anni, all'interno dell'istituto scolastico da lei frequentato.🔗 Leggi su Fanpage.it

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