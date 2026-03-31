Il ristorante degli ordini sbagliati di Tokyo dove i camerieri sono tutti over 80 affetti da demenza

Si chiama "ristorante degli ordini sbagliati", si trova a Tokyo e la sua particolarità sta nel fatto che i camerieri sono tutti over 80 affetti da demenza. L'obiettivo? Dimostrare che l'errore può diventare una piacevole esperienza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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