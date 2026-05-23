Affari tuoi Virginia è incinta | Mi serve la casa ma perde tutto Stefano De Martino ha fatto un fioretto

Affari tuoi di stasera, sabato 23 maggio. Ha giocato Virginia dal Friuli-Venezia Giulia. La concorrente, incinta, ha confidato che un po' di soldi in più le avrebbero fatto comodo. La partita, dapprima incredibile, si è conclusa nel peggiore dei modi. Intanto, Stefano De Martino ha confidato di aver fatto un fioretto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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CEO Bring His First Love Home Forced Wife Divorce. When Know Wife was his savior, Regret!

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Affari tuoi, imprevisto per Stefano De Martino e Herbert Ballerina: “Cola tutto”, Sofia perde 300mila euroNella puntata di Affari tuoi di stasera, mercoledì 20 maggio, ha giocato Sofia dalle Marche con la zia Rossella.

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