Affari tuoi di stasera Diego perde la scommessa con Stefano De Martino ma vince 50mila euro

La puntata di Affari tuoi di stasera. Nella puntata di lunedì 27 aprile ha giocato Diego dalla Basilicata. Prima la scommessa persa con Stefano De Martino, poi il cambio finale che gli ha permesso di vincere 50mila euro.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Affari Tuoi, Stefano De Martino perde la pazienza con Nadia: "Che strazio"Ieri, domenica 12 aprile, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.

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Stefano De Martino: “Abbiamo fatto una scommessa con il concorrente: se vince 300.000, io ed Herbert ci tatuiamo la scritta #AffariTuoi. Pensa quanto ti voglio bene… Se vince meno, ci tatuiamo #LaRuotaDellaFortuna” x.com

C'è un indagato nel caso del video intimo rubato all'ex fidanzata di Stefano De Martino, che ritrae lei ed il conduttore tv ripresi nell'intimità nell'appartamento della ragazza. Si tratta di uno dei tecnici che hanno revisionato il sistema di videosorveglianza della ca - facebook.com facebook